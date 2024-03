Il birrificio Keja brinda in terra spagnola. La birra Calmedia, una delle specialità del birrificio di Bari Sardo, ha conquistato il secondo posto nella categoria Pacific beer al Barcelona beer challenge uno dei concorsi principali per birra artigianale sullo scenario europeo. Erano 200 i birrifici in gara, provenienti da tutto il Vecchio Continente con oltre 1.200 birre in vetrina.

«È un traguardo che ci rende felici e ci inorgoglisce», afferma Marco Pisanu, il titolare del birrificio che sviluppa la sua produzione in un capannone nella zona artigianale di Bari Sardo ed è dorato di un impianto di produzione di 6 ettolitri con 70 litri di cantina. «Se ce ne fosse bisogno - prosegue l’amministratore della società - il risultato conseguito in Catalogna ci dà un’iniezione di fiducia maggiore per proseguire nel nostro lavoro».

Calmedia è una India Pale Lager, una birra chiara caratterizzata al gusto da un amaro iniziale che lascia spazio al dolce e alla secchezza finale tipica dei lieviti a bassa fermentazione. Il secondo premio del birrificio Keja conferma l’eccellente tradizione sarda e italiana nella produzione delle birre artigianali. Sono stati 9 i birrifici sardi premiati con 14 medaglie complessive. Attualmente sono 4 le birre commercializzate da Keja: oltre a Calmedia, da Bari Sardo vanno sul mercato (anche oltre Tirreno) Ruffia (Helles), Theria (American Pale Ale) e Trevessa (American Ipa).

