Mezzo milione di euro per completare il terzo lotto della pista ciclopedonale di Planargia. A erogare il contributo di 500mila euro al Comune di Bari Sardo è l’assessorato regionale dei Lavori pubblici.

L’intervento permette di completare il collegamento ciclabile tra Bari Sardo, l’itinerario Tortolì-Villaputzu della Rete ciclabile regionale (che fa parte anche della Ciclovia della Sardegna) e la spiaggia di Planargia, già parzialmente realizzato. Esprime soddisfazione il sindaco, Ivan Mameli, consapevole dell'importanza che riveste l'opera nel piano di sviluppo turistico, in armonia con l'ambiente.

«Portiamo a casa un quarto delle risorse messe in campo dalla Giunta e destinate alla Sardegna per le piste ciclopedonali. Un risultato che ci rende orgogliosi dell’ambizioso progetto sulla fruibilità del territorio che stiamo portando avanti con sacrificio. Con queste finanziamento, di cui va dato merito anche all'assessore competente Pierluigi Saiu che si è interessato all'opera, potremo proseguire gli attuali lavori in corso e collegare tutto il litorale di Pranargia sino a Foddini, al confine con Cardedu».

© Riproduzione riservata