Tre auto in sosta in tre diverse vie del borgo marino di Porto Frailis, a Tortolì, sono state date alle fiamme la notte scorsa.

Tre chiamate in rapida successione sono arrivate ai Vigili del fuoco, che sono subito intervenuti.

La prima segnalava l'incendio di una Volvo in via San Gemiliano, la seconda il rogo di una Toyota in via Foscolo, la terza indicava via Porto Frailis per un'altra vettura in fiamme.

I pompieri hanno domato le fiamme, di cui è stata accertata l’origine dolosa. Sul posto anche le forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per risalire agli autori dei raid incendiari.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata