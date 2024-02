Continuano le ricerche in tutta l’Isola dei componenti del commando che, mercoledì scorso, hanno assaltato tre furgoni portavalori. Il blitz sulla statale 131 all’altezza di Siligo con un bilancio di 5 feriti tra i vigilantes e due tra i banditi. A riguardo le Forze dell’ordine setacciano le strutture sanitarie dove i due potrebbero aver fatto ricorso alle cure.

Oggi in particolare i controlli dei carabinieri si sono concentrati in Ogliastra. Sulla 125 in territorio di Bari Sardo sono stati istituiti posti di blocco che hanno riportato alla mente i tempi dei sequestri di persona.

L’attività di intelligence viene portata avanti anche dalla polizia, esaminando i filmati e registrazioni audio raccolti proprio durante l’assalto di mercoledì scorso. Stando alle informazioni degli stessi inquirenti il bottino sarebbe stato di 4 milioni di euro.

