Si sono congedati dall’anno scolastico con un concerto per i nonnini di Casa Pirarba. I bambini delle Elementari di Arzana hanno allietato gli ospiti della comunità integrata che ospita una quarantina di anziani. Con il tormentone “Cuoricini” dei Coma_Cose e “Volare” di Domenico Modugno, un classico della canzone italiana, gli alunni, guidati dalle loro insegnanti, si sono intrattenuti nella sala principale trasmettendo allegria ai pazienti che hanno fatto da cornice alla loro esibizione.

I bambini hanno donato loro anche alcuni lavoretti realizzati in classe. In più, la scolaresca si è presentata con alcuni pensierini carichi d’affetto: «Anche se non sono vostra nipote - ha scritto una bimba - vi voglio un mondo di bene e quando vi vedo mi viene voglia di abbracciarvi tutti insieme». In sala si è creata subito empatia tra i piccoli studenti e gli anziani, che hanno seguito con attenzione il concerto (alcuni di loro hanno pure partecipato coralmente all’esibizione) dispensando baci e abbracci.

La visita dei bambini alla comunità integrata è diventata una consuetudine. In occasione delle festività, nell’ambito di un progetto avviato tra la scuola e la proprietà della struttura, gli alunni e le insegnanti raggiungono Casa Pirarba per allietare le giornate e donare agli ospiti omaggi realizzati durante l’attività didattica.

