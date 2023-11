Ad Arzana gli studenti delle Medie hanno realizzato un video in cui ciascuno di loro ha pronunciato una frase della “Lettera a Giulia”, dedicata a Giulia Cecchettin, la 22enne di Vigonovo uccisa l’11 novembre scorsa dall’ex fidanzato Filippo Turetta.

L’hanno fatto in occasione della Giornata per l’eliminazione della violenza maschile contro le donne. «Vorremmo che davvero cose del genere non accadano più», esordisce una bambina. «Vorremmo avere un mondo senza violenza», le fa eco un compagnetto.

«Un mondo in cui le donne possano vivere senza la paura che qualcuno possa fare loro del male», aggiungono altri tre alunni. In chiusura, gli alunni del plesso di Arzana, che fa parte dell’istituto comprensivo Grazia Deledda insieme a Ilbono e Elini, definiscono gli assassini «uomini deboli».

