Arriva la Pasqua. In Ogliastra si balla in riva al mare. Non solo natura ed escursioni, nella terra della longevità c’è spazio anche per il divertimento. Dentro l’uovo gli amanti della movida trovano l’inaugurazione stagionale della discoteca Capannina beach club di Arbatax, unico locale da ballo notturno in attività in Ogliastra.

«Vogliamo offrire un servizio esclusivo che in Ogliastra mancava. Crediamo nel potenziale di questo territorio - affermano Nicola Arzu e Alessandro Fois - e ci proponiamo come meta per i tanti giovani che vogliono divertirsi. Pensiamo anche alla loro sicurezza: senza un locale in zona andrebbero fuori, con tutti i rischi che ne conseguono». La discoteca con vista sul mare di Arbatax inaugurerà la stagione a mezzanotte di domani. Poi a Pasquetta i decibel saliranno dalle 18 fino all’alba del giorno successivo.

