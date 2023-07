L’autoscala dei vigili del fuoco è arrivata dal comando provinciale di Nuoro per consentire la posa della nuova croce sul campanile della chiesa di Stella Maris, ad Arbatax. Insieme ai colleghi del distaccamento di Tortolì hanno issato il nuovo simbolo cristiano sulla cima della struttura a pochi giorni dalla 70esima edizione della festa in onore della Madonna di Stella Maris a cui la comunità del borgo marinaro è devota.

Il personale del 115, su richiesta della diocesi di Lanusei, è intervenuto oggi pomeriggio nella chiesetta di via Tirreno dove sono in corso i preparativi per le celebrazioni solenni del prossimo fine settimana. Lo scorso anno, dal campanile, erano crollati calcinacci.

Il Comune aveva chiesto alla Diocesi di mettere in sicurezza l’immobile e rimuovere le parti pericolanti che minacciavano l’incolumità pubblica. Sul posto, anche nella circostanza, erano intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Tortolì che avevano rimosso la croce arrugginita. Che ora, dopo l'opera di restauro, è stata ripiantata dagli stessi vigili.

