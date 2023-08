Corrado Sorrentino ha portato a termine la tappa ogliastrina della sua manifestazione benefica. Alle 12.15 di oggi è arrivato sulla spiaggia della Capannina, dopo 3 chilometri di nuotata, accolto dagli applausi dei bagnanti.

Benché le condizioni del mare non fossero ottimali, con una brezza di tramontana a increspare le onde, la traversata si è completata nei tempi programmati. L’ex campione di nuoto e coach è arrivato da Lotzorai, dopo la traversata benefica che rientra nell’evento del giro di Sardegna 2.0, progetto benefico che vede come beneficiaria la Amelia Sorrentino, associazione fondata in memoria della figlia morta nel 2018 all’età di 7 anni a causa di una malattia rara. Lo scorso anno Sorrentino, 48 anni, cagliaritano, ha circumnavigato l’Isola a nuoto, sempre con la missione di raccogliere fondi per gli ospedali. L’obiettivo benefico dell’iniziativa è finanziare, tramite Amelia, l’ospedale universitario di Sassari fornendo un ecografo di alta fascia alla pediatria sassarese e dotare l’osservazione breve intensiva del pronto soccorso pediatrico dell’ospedale Brotzu di Cagliari di ulteriori quattro monitor multiparametrici.

Ad attenderlo sulla spiaggia di ponente c’erano diversi amici del nuotatore e, in rappresentanza del Comune di Tortolì che ha patrocinato l’evento, il consigliere con delega all’Ambiente, Riccardo Falchi. Tante le attività commerciali, le associazioni e i privati che, a vario titolo, si sono prodigate per la riuscita della manifestazione. Tra questi anche Daniel dj, al secolo Daniel Pessiu, artista di 12 anni di Tortolì che con la sua console ha animato la mattinata in spiaggia.

