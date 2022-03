Seulo festeggia la sua terza centenaria di questo 2022: è Anna Mulas, detta Annetta. Emozionata per i festeggiamenti e la visita del primo cittadino Enrico Murgia che l'ha nominata “sindaco onorario”. Oggi la neocentenaria ha avuto l'orgoglio e il privilegio di spegnere cento candeline, simbolo di una vita lunga dedicata al lavoro di mamma e moglie. Al fianco del marito, Felice Loddo, barbiere e sarto, non si è risparmiata, aiutandolo non soltanto nel suo lavoro di sarto ma all'occorrenza anche in quello di muratore per costruire la loro casa.

In famiglia resta memorabile l'aneddoto della forza fisica di questa super nonna quando riusciva a trasportare sulla testa cento chili di cemento. La longevità marca la genetica dei parenti di Anna Mulas: la nonna Isidora Moi, classe 1878, è stata la prima centenaria censita a Seulo; anche la cugina Gina Mulas nel 2013 aveva festeggiato i cent'anni.

Annetta è in forma, ha sempre seguito la dieta tipica dei paesi di montagna: tanto lavoro e cibo frugale, a tavola la sua pietanza preferita era e rimane il porcetto arrosto. La classe 1922 è da record, per ora tutto al femminile, ma il "sesso debole" non è di Anna Mulas, Gilda Lai e Pietrina Murgia, forti e tenaci come gli alberi secolari di questa Barbagia.

© Riproduzione riservata