Un nido di Corriere piccolo trovato sulla spiaggia di Isula Manna a Lotzorai. È stato un cittadino del posto mentre passeggiava a fare la scoperta: ha visto il piccolo esemplare intento a nidificare sulla sabbia. Attorno alle uova il nido era decorato con piccoli sassolini, frammenti di conchiglie e rametti secchi.

Senza recare disturbo al Corriere, ha subito chiamato gli agenti del Corpo Forestale per segnalare il lieto e raro evento. Il personale della stazione di Tortolì e della Base Navale di Arbatax si sono immediatamente adoperati per mettere in atto le azioni di salvaguardia del sito di nidificazione. Attorno al punto è stata posizionata una rete metallica e il personale forestale ne monitorerà l’andamento fino alla schiusa.

L’incubazione dovrebbe durare circa 24-25 giorni ma, non conoscendo con certezza il giorno della deposizione, è difficile stimare quando nasceranno i giovani pulcini. «Il Corriere piccolo è una specie migratrice tutelata e protetta. La presenza di questi nidi nelle spiagge ogliastrine testimonia l’elevato valore di conservazione degli habitat naturali costieri che possono diventare fragili se non sono adeguatamente tutelati», commenta il direttore del servizio di ispettorato Forestale di Lanusei, Giovanni Monaci.

