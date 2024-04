Sensibilizzare i piccoli studenti a prendere consapevolezza dei danni causati all’ambiente dai mozziconi di sigarette gettati per terra. È lo spirito dell’iniziativa di Formula Ambiente, che ha preso il via oggi con l’incontro alle scuole elementari e medie di viale Pirastu e via Fleming e che, nelle prossime settimane, toccherà anche gli altri plessi con eventi di sensibilizzazione al tema e più in generale sul fenomeno del riciclo dei rifiuti e sull’importanza della differenziata. L’iniziativa, promossa dal Comune, coinvolgerà oltre 500 studenti.

«Domani - annuncia Michele Meloni, responsabile comunicazione igiene urbana per Formula Ambiente, società per azioni titolare dell’appalto di igiene urbana a Tortolì - si prosegue con le Centrali. Una splendida comunità educante, quella di Tortolì, che cura lo sviluppo di una nuova generazione molto promettente. Il progetto di sostenibilità ambientale, voluto dall’amministrazione comunale e da Formula Ambiente, coordinato insieme alle scuole di Tortoli, vede coinvolte centinaia di studenti, tra primaria, secondaria di primo grado e superiori, con i loro insegnanti, custodi di un territorio unico per bellezza e biodiversità che merita di essere tutelato».

Entusiasta Riccardo Falchi, consigliere comunale con delega all’Ambiente: «Con grande entusiasmo annuncio l’avvio di un’iniziativa pionieristica nel campo dell’educazione ambientale, in collaborazione con la società Formula Ambiente e Legambiente. Segna l’inizio di un percorso educativo che vedrà coinvolte le nostre scuole elementari, medie e superiori in un programma di lezioni e attività pratiche, mirate a sensibilizzare le giovani generazioni sull’importanza della tutela e della cura del nostro ambiente.

Le attività previste includono sessioni formative e percorsi di clean up nei luoghi più simbolici di Tortolì, trasformando l’apprendimento in azione concreta. Queste settimane di formazione culmineranno in un evento a fine maggio, dedicato esclusivamente alla celebrazione e alla promozione della sostenibilità ambientale. È motivo di orgoglio osservare l’impegno di Formula Ambiente, che per la prima volta supporta un progetto di tale entità nella nostra città. Questa partnership rappresenta un passo significativo verso un futuro più verde e sostenibile per Tortolì e dimostra il potere della collaborazione comunitaria. Invito tutti i cittadini a partecipare attivamente a queste iniziative, contribuendo a lasciare un’impronta positiva sull’ambiente che ci circonda. Insieme, possiamo fare la differenza».

