L’Ogliastra nella notte, con il fuoco che ha aggredito Monte Trunconi a Gairo. Nelle stesse ore il Sarrabus, con un grosso rogo che ha generato ingenti danni tra Feraxi e San Priamo. E questa mattina Capoterra, Quartu, Assemini.

Maestrale e incendi: un binomio che sta rendendo difficile il funzionamento della macchina antincendi regionale, con gli interventi delle squadre di Forestas, di mezzi aerei e dei vigili del fuoco.

Nel Sarrabus il fuoco è partito intorno alle 22,30, da San Priamo per arrivare a Feraxi. Le squadre di pronto intervento inviate dalla sala operativa del Comando di Cagliari dei vigili del fuoco si sono schierate a protezione di alcune case sparse e aziende agricole della zona. Un capannone è stato distrutto. Al momento la situazione è dichiarata sotto controllo. Come a Capoterra, dove un incendio a Santa Rosa ha lambito una casa di riposo.

Un altro rogo di un canneto si è sviluppato tra Elmas e Assemini intorno alle 9: le fiamme propagandosi hanno sfiorato un'abitazione e stavano per coinvolgere un officina.

Alle 11 circa un nuovo incendio si è sviluppato a Villamassargia, raggiungendo il centro abitato: sul posto sta operando la squadra di Iglesias, che ha spento le fiamme. Sono già in corso le operazioni di bonifica dei focolai residui. Intervento in corso anche a Quartu, nella zona di Pitz'e Serra, a ridosso della 554: sotto la minaccia del fuoco auto in sosta e edifici.

In mattinata due grossi roghi si sono sviluppati a San Giovanni Suergiu, Santadi e a Sadali: al lavoro anche i mezzi aerei.

L'incendio a San Giovanni Suergiu (Foto: Fabio Murru)

