Sardegna, Sicilia e Toscana osservate speciali per quanto riguarda il livello di occupazione delle terapie intensive.

In Sicilia, secondo i dati Agenas (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) di oggi, il tasso è salito al 12 per cento (ieri era 11), quindi sopra la soglia massima del 10 per cento. In Sardegna resta stabile al 10 per cento, in Toscana al 9.

La Sicilia è invece stabile per l'occupazione dei reparti al 21%, come anche la Calabria al 16% e la Sardegna al 15%.

(Unioneonline/s.s.)

© Riproduzione riservata