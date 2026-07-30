La quarta ondata di caldo, secondo le previsioni meteo, durerà almeno una decina di giorni e farà registrare punte di 40 gradi in molte città italiane. Tutta "colpa" dell'anticiclone africano che, un grado al giorno, farà salire le temperature dai 37 gradi attuali ai picchi estremi di 41 attesi per domenica, accompagnati da afa opprimente lungo le coste, anche di notte.

Secondo 3Bmeteo.com, sulla Sardegna è in atto un generale aumento delle temperature che sfocerà, in una nuova ondata di calore. Intanto Cagliari, stando al bollettino diffuso dal ministero della Salute, già oggi è stata contrassegnata tra le città col bollino arancione ovvero “temperature elevate che possono avere effetti negativi sulla salute”. Un gradino sotto il bollino rosso dell’ondata di calore.

L’aumento delle temperature in Sardegna vuole dire anche pericolo incendi più elevato. Secondo il bollettino della protezione civile regionale, la mappa dell’Isola presenta un rischio roghi medio “giallo” nella giornata, “rafforzato” nel centro nord.

I rischi su questo fronte potrebbero però aumentare nei prossimi giorni. A lanciare l’allarme ieri è stato il centro di coordinamento della risposta alle emergenze (Ercc) dell’Unione europea. Dal 6 agosto le previsioni segnalano un «rischio estremo, in particolare in Sardegna».

(Unioneonline/A.D)

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