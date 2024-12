C’è chi del volontariato fa uno stile di vita e oggi, nel corso della Giornata Internazionale dedicata al settore, il Gruppo Volontarios di Orotelli, ha voluto condividere sui social il proprio impegno al fianco del prossimo.

Protagonista un anziano 81 enne che, dopo un periodo in una struttura ospedaliera del Nord Sardegna, doveva fare rientro in una comunità alloggio barbaricina. Una storia ribattezzata dai volontari come “un regalo di vita”: «C’è una dimissione da fare, da un ospedale a una struttura d’accoglienza del nostro territorio. I nostri operatori Laura, Graziella, Pierina e Mattia rispondono alla chiamata e partono alla volta della struttura - dice Volontarios - il viaggio di rientro è stato tranquillo: il paziente, pur dolorante, ha raccontato di quanto stia bene in struttura e che di lì a poco avrebbe festeggiato gli 81 anni. I suoi occhi brillavano di una luce profonda, nonostante il dolore per le condizioni fisiche».

E all’arrivo a destinazione i familiari decidono di ringraziare “Volontarios” con una generosa donazione e un'ulteriore "mancia": «Imbarazzati e commossi per il gesto, i nostri volontari che non percepiscono alcun compenso economico - specifica l’associazione - hanno deciso di usare quel danaro creando amore. E senza pensarci due volte hanno contattato una pasticceria commissionando una torta gigante».

Ieri, nel giorno del compleanno del nonnino, la sorpresa, con una rappresentanza di “Volontarios” a fargli visita: «La sua emozione è stata grande - raccontano - e anche noi ci siamo commossi insieme a lui, quando ci ha detto che è stato un compleanno da incorniciare».

Volontarios aggiunge: «Fare volontariato fa bene soprattutto a chi lo fa, non solo a chi lo riceve. Per questo aupischiamo che tanti possano unirsi a noi», elogiando la squadra intervenuta «che con questo gesto ha reso appieno lo spirito che contraddistingue ogni cuore che batte sotto le nostre divise».

© Riproduzione riservata