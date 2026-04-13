Una mareggiata improvvisa e non prevista, intorno alle 4 del mattino, che ha sradicato i gommoni dal campo boe facendoli finire sugli scogli. Una stima precisa ancora non c’è, ma ammontano a circa 100mila euro i danni causati dal maltempo che ha travolto nella notte la zona di Cala Gonone.

A farne le spese l’imprenditore e consigliere comunale di Dorgali Marco Mura, proprietario dei sei natanti andati distrutti che questa mattina sono stati recuperati a portati a terra.

«Quando in serata li abbiamo ormeggiati alle boe», spiega, «non c’erano avvisaglie di un peggioramento meteo. Dalle telecamere abbiamo visto che l’ondata ha iniziato a entrare dopo le 3». Un fenomeno così forte da tranciare le cime. E far schiantare i gommoni sulla riva.

Un episodio che fa emergere un problema generalizzato del porto. Le concessioni sono sature e i gommoni devono essere lasciati al campo boe, all’esterno, dove la protezione dei moli è inferiore. Ieri gli spazi in banchina c’erano, ma le imbarcazioni sono state agganciate nel loro posto “emarginato". L’improvvisa tempesta di vento ha fatto sbattere sugli scogli anni di investimenti.

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