Si terrà venerdì19 luglio a Oliena la prima conferenza vitivinicola a cura di Ascos, l’Associazione dei Produttori del Nepente e dei vini di Oliena. L’appuntamento è per le 18, all’auditorium delle scuole medie del paese. Sette i relatori: Gianni Lovicu di Agris illustrerà le sue ricerche sul DNA dei vitigni autoctoni della Sardegna e in particolare della Nera del Ponte di Oliena, oltre a un’analisi sulla Granaccia e altre uve tipiche del territorio; Franco Fronteddu di Laore accompagnerà i presenti nell’analisi dei cambiamenti climatici e delle nuove tecniche colturali per la vite; Gianni Pes presenterà i suoi studi su longevità, stili di vita e Blue Zone. Ma non solo.

CI saranno anche i giornalisti Richard Baudains, Decanter, e Maurizio Valeriani, VinoDaBere, che proporranno il loro punto di vista sulla comunicazione del vino e del territorio e sull’evoluzione che i vini sardi stanno avendo nella percezione del mercato nazionale e internazionale, coadiuvati da Nicola Campanile, patron del festival vitivinicolo Radici del Sud, giunto quest’anno alla sua diciannovesima edizione e che ha visto i Nepente di Oliena grandi protagonisti.

Sofia Carta, head sommelier del Forte Village di Pula, offrirà l’esperienza dell’accompagnamento del cliente alla scelta del vino abbinato alle pietanze e dell’importanza di una corretta comunicazione territoriale da parte delle cantine produttrici. Alla fine della conferenza, i sommelier Onav della sede di Nuoro offriranno in degustazione i Nepente delle otto cantine costituenti Ascos.

(Unioneonline)

