Per quasi un anno ha percepito indebitamente il reddito di cittadinanza, incassando quasi settemila euro senza averne diritto.

Ma i Carabinieri della Stazione di Villagrande Strisaili, nel corso di una verifica, hanno scoperto l’irregolarità e per la furbetta sono scattati i provvedimenti: denuncia e avvio dell’iter per recuperare le somme incassate illegalmente.

Secondo quanto accertato dalle indagini, la donna aveva “dimenticato” di comunicare di essere stata assunta come collaboratrice familiare, pur con un contratto di lavoro part-time.

Una variazione del suo status che avrebbe dovuto far cessare il beneficio del sussidio. Ma la comunicazione non è arrivata e per mesi ha continuato a ricevere gli assegni Rdc. Che ora dovrà, come detto, restituire in toto.

