"Un canto, un paese". È la pubblicazione del libro che racconta 50 anni di storia dell'associazione culturale "Coro Melchiorre Murenu", una bandiera per Macomer, che compie mezzo secolo, che propone a tappe eventi, iniziative e attività, che continueranno anche nel corso del prossimo anno.

Un appuntamento importante per l'associazione culturale, che sta celebrando questo traguardo, in continuità con il passato, ma con uno sguardo rivolto al futuro. Un’associazione che ha sempre concorso ad accelerare il ritmo del battito di cultura della comunità macomerese e non solo.

Il libro sarà presentato domani sera nel corso del concerto "Note di Natale", che si svolgerà nell'antica chiesa di San Pantaleo, dove il coro Melchiorre Murenu proporrà i canti natalizi, assieme al coro di Pozzomaggiore e con Su Cuncordu di Santu Lussurgiu.

Il libro (edito da Della Torre), tra l'altro, raccoglie il repertorio di 50 anni del coro, racconta le origini, aneddoti, testimonianze, con foto e con la spiegazione sul contenuto dei vari brani, il repertorio e le modalità esecutive delle varie canzoni. Poi la storia, da don Gianni Pisanu (compianto vescovo di Ozieri) e parroco di San Pantaleo, che agli inizi degli anni settanta accolse sotto il campanile quel folto gruppo di ragazzi che amava il canto sardo che, guidati dal maestro Peppino Giglio e poi con il maestro Francesco Vacca Baldus, hanno attraversato mezzo secolo, rendendo questo ricco patrimonio culturale accessibile a tutti, col nome del celebre poeta, altra celebrità macomerese.

«Celebriamo la nostra storia di 50 anni con orgoglio e passione - dice il presidente dell'associazione, Paolo Rossi - lo raccontiamo nel libro, con la raccolta curata da Angelo Falchi, ma dove tutti hanno collaborato. Raccontiamo la nostra storia a tappe, quindi oltre alla pubblicazione proporremo altre iniziative».

Il libro sarà presentato in chiesa domani sera, nel corso del concerto, con la partecipazione di Paolo Maninchedda.

