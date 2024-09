Non chiamatela Notte bianca. Domani sera a Nuoro, il Centro Commerciale Naturale Corso Garibaldi in collaborazione con il Centro Commerciale Agorà di Via Lamarmora, ha ideato e realizzato l’appuntamento di fine estate “l’Ultima Notte d’Estate” (che sostituisce nel nome e nelle intenzioni “la Notte Bianca” che solitamente si svolge sempre la prima settimana di settembre).

In programma dalle 18 in poi nel centro città, esibizioni live da piazza Asproni al corso Garibaldi, da piazza delle Grazie fino a via Lamarmora. Tra i tanti si esibiranno i LazyBoys, Moon Project, Carlo Pieraccioni e Peppino Anfossi, i Rock in trio e ancora saranno proposti spettacoli e piccoli appuntamenti fissi e itineranti. Tra questi il Teatro Sottosuolo e la banda colorata e festante Seui Street Band che faranno da accompagnatori ideali tra le scuole di ballo che in via Lamarmora e corso Garibaldi coinvolgeranno il pubblico in lezioni di ballo, esibizioni, coinvolgimento e divertimento.

Esporranno, nel percorso che va da piazza Asproni a via Lamarmora hobbisti artigiani, torronai, prodotti tipici. Alcune attività commerciali si sposteranno all’esterno allestendo punti espositivi con vendita di prodotti, assaggi e degustazioni. Un evento patrocinato dal Comune di Nuoro e che coinvolge la Camera di Commercio di Nuoro e l’Aspen, azienda speciale della Camera di Commercio che, insieme alle associazioni di categoria di Nuoro, hanno dato, e daranno, supporto all’iniziativa.

I negozi e le attività che gravitano intorno al corso Garibaldi e alla via Lamarmora sono parte integrante dell'iniziativa che parallelamente ai contenuti della serata forniranno un panorama di proposte commerciali osservando un chiusura, nella maggior parte dei casi, alle ore 22 . Ma chi lo vorrà potrà anche approfittare delle offerte museali cittadine, l'Isre con il museo del Costume, il museo della Ceramica e il Museo Deleddiano, prolungherà l'orario di apertura fino alle 23, con ultimo ingresso alle ore 22, il museo Man e il museo Spazio Ilisso prolungheranno invece l’orario di apertura fino alle 22.

