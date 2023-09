Via libera dalla Regione alla concessione in comodato d’uso gratuito per le pertinenze del sito minerario Sos Enattos a Lula, candidato a ospitare l’Einstein Telescope.

«L'iniziativa del Comune di Lula», si legge nel dispositivo, «è meritevole in quanto si utilizzano pertinenze esterne al sito minerario, che ne consentono la valorizzazione e allo stesso tempo la conservazione dei beni, inoltre non confliggono con le altre attività previste quali ricerca e conservazione del sito minerario».

Quindi la disposizione di «impartire a Igea Spa le direttive per il trasferimento in comodato d'uso gratuito della gestione a fini turistici museali di archeologia industriale e integrati con tutto il territorio comunale a servizio dell'intera regione, delle pertinenze minerarie del sito di Sos Enattos come richiesto dal Comune di Lula».

(Unioneonline)

