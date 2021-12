“Fase di emergenza superata” all’ospedale San Francesco di Nuoro, dove hanno preso servizio nel pronto soccorso i tre medici provenienti, in comando temporaneo, dall'ospedale Santissima Trinità di Cagliari.

Lo hanno annunciato i vertici dell’ospedale, in una nota, dove si precisa che i medici sono stati accolti dalla direzione del presidio ospedaliero e dal responsabile facente funzioni dell'unità operativa pronto soccorso, Michela Matta, la quale ha fatto presente come l'arrivo delle tre dottoresse rappresenta "una boccata d'ossigeno, in quanto garantisce condizioni di lavoro più agevoli ai medici dell'area dell'emergenza-urgenza".

Il superamento delle criticità nel Pronto Soccorso del San Francesco è anche l'occasione, per il Commissario Straordinario Asll Nuoro, Gesuina Cherchi, per "ringraziare i direttori delle unità operative, unitamente a tutto il personale sanitario, per la solidarietà manifestata ai loro colleghi, così come fatto, in altre occasioni negli ultimi due anni, con tutte le altre unità operative che si sono trovate ad affrontare situazioni analoghe.Si ringraziano - conclude - l'assessore Mario Nieddu per l'interessamento personale e la direzione Ats per il supporto fornito per la risoluzione tempestiva della vertenza".

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata