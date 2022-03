Tragedia sfiorata a Olzai dove, per cause ancora da accertare, un uomo di 72 anni, L.C., ex vigile del fuoco in pensione, è stato travolto questa mattina nel giardino della sua casa da una motozappa.

Sono state le urla dell’uomo ad attirare l’attenzione della moglie, che si trovava in casa, e dei vicini, con immediata chiamata al 118.

Soccorritori e vigili del fuoco hanno liberato il 72enne dalle lame che gli imprigionavano le gambe, quindi il trasporto con l'elisoccorso a Sassari.

Durante le operazioni di soccorso l'uomo è rimasto sempre cosciente, ma poi è stato sedato fino all'arrivo in ospedale dove si trova in coma farmacologico.

Molto gravi le ferite alle gambe riportate.

