Maxi-esercitazione per i Vigili del fuoco della Sardegna.

Al test – organizzato nel Supramonte - hanno partecipato il nucleo specializzato SAF (Speleo Alpino Fluviale) e unità provenienti da tutti i Comandi dell’Isola, assieme al personale del Reparto Volo della Direzione regionale Vigili del fuoco Sardegna e al personale specializzato del nucleo di Topografia Applicata al Soccorso.

Lo scenario dell’esercitazione è stata Punta Cusidore di Oliena, meta turistica di eccellenza per gli appassionati di arrampicata sportiva.

In particolare, le squadre del 115 hanno operato nel massiccio del Corrasi, di cui fa parte Punta Cusidore, è considerata la montagna più affascinante del Supramonte ed è meta ambita sia da escursionisti che da climbers provenienti da tutto il mondo. Presenta diverse pareti strapiombanti ma anche pilastri raggiungibili percorrendo vie in cresta con salti di oltre 100 metri.

Dal mattino è stato allestito un Posto di Comando Avanzato nei pressi del ponte di Oloè dove si sono radunate le componenti specializzate che sono state poi imbarcate su due elicotteri del Reparto Volo per poi essere trasportate in quota per iniziare l’esercitazione con l’obiettivo di migliorare la risposta operativa in scenari così complessi.

(Unioneonline)

© Riproduzione riservata