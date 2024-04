Sembra quasi un paesaggio uscito dalle fiabe, con i monti imbiancati e ricoperti da una soffice coltre di neve. È quanto hanno visto stamattina, al loro risveglio, gli abitanti di Fonni.

Con il brusco calo delle temperature, in una Sardegna che nei giorni scorsi era già pronta ad aprire l’ombrellone in spiaggia, sul Gennargentu è tornato l’inverno. La sorpresa ad alta quota nella notte, con il termometro che è sceso sotto lo zero, sfiorando i -2 gradi.

Fiocchi e gelo anche nei comuni limitrofi. La neve, complice la primavera e le belle giornate, non durerà molto. Giusto il tanto per una foto o un video sui social: idea che hanno avuto in tanti, come testimoniano i tanti post online. Secondo l'ufficio meteo dell'Aeronautica militare, il trend prevede un aumento delle temperature con una ventilazione da maestrale abbastanza sostenuta, che si fermerà domenica pomeriggio e riprenderà lunedì fino a metà della prossima settimana.

