Il Forum Ambrosetti sarà a Nuoro il prossimo 14 marzo. Lo ha annunciato la presidente della Regione, Alessandra Todde, intervenuta alla conferenza regionale sulle politiche del lavoro, in corso oggi alla Camera di commercio di Nuoro. «Questi territori vanno coinvolti e fatti sentire parte di una strategia che finora li ha trascurati», ha sottolineato Todde richiamando le nuove esigenze del mercato di lavoro e le opportunità dell’Einstein telescope.

La Conferenza regionale per le politiche del lavoro, promossa dalla Regione con il supporto dell’ASpal, ha come tema “Seminiamo il futuro, formazione e lavoro per una Sardegna che cresce”.

«L’incontro – osserva l’assessora del Lavoro Desirè Manca - è un momento di analisi e confronto in cui tracciare le azioni necessarie al rilancio del sistema occupazionale e formativo della Sardegna. Capire in che modo le nuove tecnologie stanno modificando il panorama della formazione e venire incontro alle esigenze delle imprese nella ricerca di figure professionali sempre più qualificate sarà uno dei temi centrali del dibattito. Per rilanciare l’occupazione della nostra isola e diminuire il tasso di disoccupazione – conclude - dobbiamo lavorare d’intesa con tutte le parti coinvolte per ridurre il gap tra domanda e offerta nel mercato deL lavoro».

I temi del lavoro e dello sviluppo saranno affrontati anche con l’intervento di Eugenio Annichiarico, direttore generale dell’assessorato del lavoro, cui seguiranno i contributi dei segretari generali regionali di CISL, Pierluigi Ledda, di Fausto Durante, CGIL, e di Francesca Tidda, UIL. A seguire sono previsti gli interventi di Roberto Bolognese, presidente della Confesercenti provinciale di Cagliari e di Giuseppe Scura, direttore della Confcommercio del Sud Sardegna.

