L'avvio del nuovo termovalorizzatore deve avvenire con le dovute garanzie. Per questo la partenza dei nuovi impianti non sarà probabilmente possibile neanche a gennaio. Il problema è stato affrontato nella riunione del consiglio comunale di venerdì scorso, sollevato dal consigliere comunale Federico Castori, il quale ha messo in evidenza della mancanza di un piano industriale valido, che tenga conto di una serie di problematiche, in particolare per quanto riguarda le ceneri prodotte.

Cosa fare di queste ceneri? Dove stoccarle e dove mandarle? Non solo. Per far funzionare l'intero sistema, il personale attualmente in forze alla Tossilo Spa non è sufficiente. Su 24 lavoratori rimasti, 8 sono amministrativi, 8 saranno impegnati nell'impianto di compostaggio, per cui gli altri 8 rimasti, per ovvi motivi da soli non possono gestire l'intera sistema di incenerimento. E' necessario quindi assumere personale che prima di operare negli impianti deve essere formato.

I giorni scorsi in Comune è arrivata una lettera della Provincia sul piano dell'avvio del collaudo degli impianti. Al sindaco viene chiesto di fare le dovute osservazioni al piano di collaudo entro il 7 gennaio. Riccardo Uda risponde: "Per fare osservazioni devono mandarmi anche il piano di collaudo. Il Comune non dispone di queste carte. Tutti adesso vogliono correre, senza preoccuparsi delle garanzie, ma non si rendono conto che non sono un autore vigilante, ma autore protagonista. Si devono rendere conto che a Macomer esiste un sindaco". Lo stesso Riccardo Uda afferma che rimane fermo quanto proposto dalla Regione, direttamente dalla presidente Alessandra Todde, nell'incontro istituzionale che si è tenuto il 26 di novembre scorso a Cagliari. In quella circostanza si era deciso di un nuovo incontro entro due settimane, ma il mese di dicembre è ormai trascorso con un nulla di fatto.

© Riproduzione riservata