Ancora disagi sulla statale 131 dcn poco prima dell’ingresso di Nuoro, dove a causa di un tamponamento il traffico ha subito gravi rallentamenti.

L’incidente, l’ennesimo, attorno alle 8 di questa mattina all’ingresso della galleria prima di arrivare a Pratosardo in direzione Olbia, in un tratto dove ci sono ancora restringimenti per i cantieri Anas.

Lunghe file di auto in entrambe le direzioni.

