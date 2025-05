Lunghe code e traffico paralizzato questo pomeriggio sulla strada Statale 131 Dcn, all’altezza del chilometro 54, all'altezza delle galleria di Marreri in direzione Nuoro-Olbia, a causa di un tamponamento avvenuto in un tratto a una sola corsia per senso di marcia.

L’incidente ha causato rallentamenti significativi e disagi per gli automobilisti in transito, con veicoli in coda per diversi chilometri. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per gestire la viabilità e i rilievi.

Fortunatamente non si registrano feriti, ma l’impatto tra i mezzi ha reso necessario bloccare temporaneamente il traffico in entrambe le direzioni per consentire la rimozione dei veicoli coinvolti.

