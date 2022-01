Un premio del valore di 50mila euro, ma che nessuno ha ancora riscosso.

Accade a Macomer, e a segnalarlo è la Sisal in una nota, in cui ricorda che per incassare il prezioso montepremi c’è tempo fino a mercoledì 23 febbraio 2022.

Il premio è legato all’iniziativa speciale di SuperEnalotto SuperStar “Black Week”, che ha assegnato 300 premi garantiti nell’arco di 3 concorsi speciali consecutivi (n.140 di martedì 23 novembre 2021, n.141 di giovedì 25 novembre 2021 e n.142 di sabato 27 novembre 2021).

“É importante ricordare ai giocatori – precisano da Sisal – di verificare i codici alfanumerici univoci legati all’iniziativa speciale per scoprire se si è il fortunato vincitore e, soprattutto, che la scadenza ultima per riscuotere la vincita è fissata a 90 giorni dal giorno successivo alla pubblicazione del bollettino di concorso”.

La fortunata “giocata” è stata effettuata, spiega Sisal, nella tabaccheria di via Gramsci.

(Unioneonline/v.l.)

© Riproduzione riservata