Un automobilista denunciato dai carabinieri di Ovodda per aver tentato di aver tentato di forzare il blocco della circolazione imposto a causa delle fitte nevicate dei giorni scorsi nella zona di Desulo.

L’uomo, nonostante le forze dell’ordine avessero imposto lo stop al traffico a causa dell’impraticabilità della strada sul passo di S’Arcu e Tascusì, ha provato a procedere lo stesso, disturbando anche le operazioni di messa in sicurezza della carreggiata.

Non solo: fermato dai militari, ha anche rifiutato di fornire i propri documenti. Per questo è stato segnalato all’autorità giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale.

