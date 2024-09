Poco meno di 13 mila euro per mettere a posto il fondo in erba dello stadio Franco Frogheri di Nuoro, reso inutilizzabile dopo le manifestazione dell'Europeade e del Redentore. Sono i fondi stanziati dal comune di Nuoro per lavori di ripristino del manto erboso da eseguirsi presso lo Stadio Comunale.

Dopo le lamentele del presidente della squadra barbaricina e il sopralluogo dei tecnici comunali, l'amministrazione ha "accertato la necessità" di dover intervenire presso lo stadio "al fine di ripristinarne la piena funzionalità e fruibilità" confermando che "si rendono necessari degli interventi di manutenzione tra i quali: carottatura e bucatura dell’intera superficie con macchina verti-drian, verticut dell’intera superficie, sabbiatura manuale per eliminare diverse buche, trasemina dell’intera superficie, sabbiatura dell’intera superficie, concimazione a lenta cessione dell’intera superficie, rullatura, ripristino altezza delle porte e sistemazione delle aree del portiere".

Una spesa complessiva che sarà imputata ai finanziamenti dell'Europeade

