Momenti di grande paura per Nicola Catte, l’assistente capo della Squadra Mobile di Nuoro, ferito nel corso della sparatoria avvenuta nel centro del capoluogo barbaricino, dove un uomo in auto ha aperto il fuoco per sfuggire a un controllo.

51 anni, originario di Oliena, Catte è stato colpito di striscio a una gamba, tra via Brigata Sassari e via Trieste.

Soccorso, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Francesco.

Per fortuna, per l’agente, nessuna conseguenza grave. Dopo le visite e le medicazioni, i medici l’hanno giudicato guaribile in pochi giorni.

(Unioneonline/l.f.)

