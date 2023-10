Era una giornata di festa, le Cortes Apertas di Autunno in Barbagia. E proprio davanti ad una di queste sarebbe avvenuta la sparatoria, dove Nico Piras, 43 anni, è stato gravemente ferito. Ora si trova ricoverato al San Francesco di Nuoro, nel reparto di Rianimazione.

Operaio, Piras è tutt’ora coinvolto nel processo per l’omicidio del fratello, Angelo Maria: l’uomo, vittima dell’attentato della notte, secondo l’accusa lo avrebbe assassinato nel gennaio 2015 per questioni di eredità. Assolto in primo grado, fu condannato a 24 anni in appello: sentenza poi cancellata dalla Cassazione, che aveva ordinato un nuovo processo.

Non l’unico fatto di sangue che ha travolto la vita di Nico Piras: nel 1986 fu ucciso il padre, proprio davanti al fratello Angelo Maria, che all’epoca aveva solo undici anni.

