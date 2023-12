Dopo una lunga attesa, nei giorni scorsi, sono stati riaperti i cantieri della SS128 alle porte di Sorgono, dove l’azienda vincitrice dell’appalto bandito da Anas sta eseguendo i primi interventi di messa in sicurezza, non lontano dall'ospedale San Camillo.

Nella serata di oggi il sopralluogo sullo stato delle opere, alla presenza dell’assessore regionale ai lavori pubblici Pierluigi Saiu, del capo compartimento Anas Francesco Ruocco, del commissario straordinario della Provincia Costantino Tidu insieme ai tecnici e al sindaco Franco Zedde.

Nel pomeriggio, in Municipio, anche il tavolo sulla viabilità Montana, insieme ai primi cittadini zonali, anticipando la firma della convenzione sulla Cossatzu-Tascusì del 29 dicembre.

«Non posso che provare soddisfazione per l’avvio del cantiere – ha detto Saiu - un impegno assunto già tempo fa e che ora prende forma. Sono stati destinati 700mila euro complessivi che prevederanno tre interventi di messa in sicurezza dell’area, ma non intendiamo fermarci qui».

Ancora: «Già dalla primavera Anas ci ha comunicato che provvederà ad un intervento nei pressi di Sa Codina, oltre che su altri tratti della 128 verso Tonara».

Soddisfatto il sindaco di Sorgono Franco Zedde: «Dopo una lunga battaglia per sbloccare l’avvio delle opere non può che rincuorarmi vedere i cantieri in esecuzione. Auspicando sia la volta buona, ringrazio l’assessore e Anas per essersi attivati a sostegno della nostra comunità e del territorio».

