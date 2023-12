La sanità nella Barbagia-Mandrolisai non funziona. Partendo dall’emergenza 118: le ambulanze, spesso prive di medico a bordo (sono presenti solamente 3 medici), non riescono a coprire tutte le chiamate, pur essendo il servizio integrato dalle cooperative zonali. E al San Camillo di Sorgono, non va meglio al pronto soccorso: il neo primario, vincitore di concorso al San Martino di Oristano a breve lascerà il reparto, in cui resteranno un solo medico ASL insieme a quelli interinali.

Nel reparto di medicina da 10 posti letto e 4 medici (dovrebbero essere almeno 7). Rassicurante il quadro della nuova week surgery con l’interventistica dal lunedì al giovedì. Mentre la Radiologia, con un medico strutturato e un gettonista, manifesta delle criticità nei turni festivi con l’impossibilita di refertare gli esami sul posto.

E se da un lato i lavori del nuovo reparto della chirurgia breve starebbero procedendo spediti (col reparto di medicina a prestare i posti letto) c’è chi non manca di interrogarsi se seguiranno delle assunzioni.

«È rimasto ben poco rispetto a quello che c’era solo pochi anni fa», spiega Manuel Tanda, responsabile Cisl medici Nuorom «la missione di un ospedale di sede disagiata dev’essere quella di trattare le patologie urgenti. Se il San Camillo viene ridotto ad operare come lungodegenza, il rischio è che il paziente grave possa non essere valutato da un medico ma solamente da una guardia medica».

E ancora: «La situazione è aggravata dal 118 che si avvia ad operare senza medici e dall’elisoccorso non operativo nelle ore notturne, in caso di condizioni meteo avverse o quando impegnato in altri interventi. Chiediamo il rispetto del DM 70 e della legge di ridefinizione della rete ospedaliera del 2017».

A preoccupare anche i servizi distrettuali, con criticità nell’assistenza pediatrica, con l’ultimo specialista prossimo al trasferimento insieme all’endrocrinologo. In affanno il Centro di salute mentale, con una sola psichiatra per centinaia di pazienti. Attendendo la riapertura del centro diurno di Tonara.

In agenda per mercoledì 20 la conferenza distrettuale dei sindaci e per venerdì 22 la nuova marcia del “Comitato Sos Barbagia Mandrolisai” dal bivio di Austis fino all’ospedale.

© Riproduzione riservata