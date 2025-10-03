Tragedia questa mattina lungo la costa di Siniscola a Sa Petra Ruia, dove un turista tedesco di 70 anni è morto mentre si trovava in spiaggia.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo è stato notato dopo le 12 da alcuni bagnanti mentre galleggiava faccia in giù in acqua. Subito è scattato l’allarme e sono stati avviati i tentativi di rianimazione sul posto, in attesa dei soccorsi.

Sul luogo è intervenuto l’elicottero del 118 decollato da Olbia, che ha trasportato l’uomo all’ospedale San Francesco di Nuoro, dove però i medici non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. La causa più probabile sarebbe un malore improvviso.

