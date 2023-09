Ancora sangue nelle strade dell'Isola. A Siniscola nella tarda mattinata di oggi un operatore della nettezza urbana locale, Gasparino Casu, di 58 anni, ha perso la vita in un tragico incidente stradale.

L'uomo alla guida della sua Ford Fiesta, mentre percorreva via Mazzini, alla periferia sud della cittadina baronese, ha perso il controllo dell'auto finendo fuoristrada.

L'utilitaria si è capovolta e il cinquantottenne è stato schiacciato dallo stesso mezzo.

Inutili i soccorsi da parte del 118: il medico in servizio non ha potuto fare altro che constatarne il decesso avvenuto sul colpo. Sul posto oltre ai vigili del fuoco sono intervenuti gli agenti della polstrada per effettuare i rilievi del caso.

