I carabinieri di Siniscola hanno rintracciato un ragazzo che alcuni giorni prima si era allontanato da una comunità dove si trovava per un tentato omicidio di altro minore, avvenuto nel mese di gennaio in concorso con due coetanei. Il giovane era a bordo di un'auto con altre persone a bordo. Fra queste, una ragazza, anch’essa minorenne, allontanatasi da un'altra comunità il 21 maggio dove era ospitata per un'altra vicenda.

Il ragazzo è stato accompagnato nel carcere per minori di Quartucciu. La minorenne in un'altra comunità. Il ragazzo è stato anche denunciato per possesso di un coltello, senza giustificato motivo.

I tre accompagnatori presenti in auto, maggiorenni, tra cui alcuni parenti del minore per il quale erano in atto le ricerche, sono stati deferiti in stato di libertà per il reato di favoreggiamento personale.

