Come comportarsi in caso di eventi che mettono in pericolo la sicurezza dei bambini? A Siniscola domani, si terrà un corso teorico pratico gratuito, rivolto a tutti gli adulti, che ha come obbiettivo quello di affrontare e di saper intervenire in alcune situazioni d’emergenza sanitaria nei più piccoli sia in casa che all’aperto.

In particolare si parlerà di azioni da effettuare per disostruire le vie aeree, in caso di convulsioni, avvelenamenti, di bronco-laringospasmi e in caso di salvamento a mare. A partire dalle ore 9 fino alle 18 nel centro giovanile parrocchiale, il team del centro di formazione Omnia-Emergenza composto da Andreina Fois (Direttore), e dai Medici Istruttori Francesca Addis, Giovanna Fois e Pierpaolo Sotgia illustreranno le tecniche da utilizzare in caso di emergenza.

La giornata formativa ospiterà 100 partecipanti suddivisi in 2 turni, ed è strutturata in una prima parte teorica e in una seconda con esercitazioni pratiche sui manichini. A tutti verrà consegnato un attestato di partecipazione. L’iniziativa è promossa grazie alla cooperazione tra lo stesso centro Omnia-Emergenza e la sezione cittadina del Rotary club presieduto da Angelo Sanna.

