Disagi e polemiche a Sindia. Da qualche tempo in una parte dell'abitato si registra un abbassamento di tensione dell'energia elettrica, che sta creando tanti disagi per le famiglie e per le attività commerciali.

Un problema che esiste da tre anni che si è però accentuato in questi ultimi mesi, con l'arrivo del freddo. Di fatto, questo disservizio sta causando l'inutilizzo di impianti per generazione di calore elettrici o ancora peggio di elettrodomestici e talvolta interi impianti di illuminazione residenziale.

Scoppia anche la protesta, con alcuni cittadini che stanno raccogliendo le firme. Il sindaco Franco Scanu ha sollecitato più volte E-distribuzione. Gli operai sono intervenuti più volte per modificare la fase della linea elettrica ma dopo alcuni giorni il problema si è ripresentato.

«Non occorre però parlare di inerzia di E-distribuzione, perchè la società di gestione delle linee elettriche sta intervenendo, potenziando una parte della linea stessa dalla cabina fronte campo sportivo - dice il sindaco, Franco Scanu - ora si spera che il problema con questo intervento possa risolversi in tempi brevi».

Stamattina la posa dei cavi è stata pressoché ultimata. Si attende solo il completamento.

© Riproduzione riservata