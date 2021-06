Operazione antidroga a Silanus. I carabinieri della Compagnia di Macomer e della Stazione hanno tratto in arresto in flagranza, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, una donna di 47 anni.

A seguito di perquisizione, sarebbe stata trovata in possesso di 30 grammi di cocaina suddivisa in dosi, sostanza da taglio, materiale per il confezionamento, 2 bilancini di precisione e duemila euro in contanti, provento dell’attività di spaccio.

L’operazione, scaturita da una attenta osservazione da parte dei militari su un insolito via vai di “clienti”, ha permesso di interrompere questa attività.

