«Se la crisi strettamente climatica causata dalla siccità 2024 è alle spalle, quella finanziaria di numerose imprese agricole dell’alta Baronia si sta invece aggravando mese dopo mese. Con una stagione produttiva andata in fumo, la situazione del mondo delle campagne sta raggiungendo un livello di insostenibilità preoccupante».

Così il sindaco di Torpè Martino Sanna in una lettera alla presidente della Regione Alessandra Todde e all’assessore all’agricoltura Gianfranco Satta.

«Alle condizioni attuali è impossibile aspettare i soliti tre o quattro anni della burocrazia per ricevere gli aiuti. Molte aziende stanno già rischiando la chiusura», rimarca Sanna nella lettera.

Il primo cittadino ricorda come «le imprese agricole abbiano investito risorse importanti per assicurare un futuro alle loro famiglie. Questo aspetto potrebbe determinare uno spopolamento della zona in questione causando un grave danno al tessuto sociale. Spero che il sacrificio di queste aziende non sia stato vano, ma venga riconosciuto dalla Regione, quanto prima, il giusto indennizzo per gli operatori».

© Riproduzione riservata