«Siete dei fascistelli, io sono una estremista di sinistra, ti mando i miei figli per picchiarti». Nel mirino delle minacce il consigliere comunale di Nuoro, Fabrizio Melis, eletto nelle file della lista civica “Ciriaco Offeddu Sindaco” che per mesi, durante la campagna elettorale in vista delle comunali e dopo l’elezione, si è visto minacciato da una cittadina.

Minacce arrivate con messaggi sul proprio numero di telefono privato, ma anche per strada dove era stato fermato e apostrofato come nazista. Intimidazioni continue, che secondo l’esposto erano arrivate anche nella notte al citofono di casa.

La vicenda il prossimo 12 marzo approderà davanti al Tribunale di Nuoro, dopo che lo stesso Melis aveva presentato più denunce. A processo, una 70 enne nuorese, che nemmeno dopo la fine delle elezioni e la proclamazione del consigliere aveva smesso di minacciarlo.

