Incidente stradale nella notte a Nuoro.

Intorno all’una, per cause ancora da accertare, due auto si sono scontrate all’imbocco di via Ragazzi del 99. Nell’impatto due 24enni sono rimaste incastrate all’interno di una delle due vetture.

Per liberarle sono intervenuti i Vigili del Fuoco con una squadra del Comando Provinciale. Da una prima valutazione sembra non abbiano riportato gravi conseguenze.

Anche un terzo occupante e il conducente dell'altra auto sono stati trasferiti al pronto soccorso dell'ospedale San Francesco per gli accertamenti necessari. Sul posto il servizio sanitario del 118 con tre unità base e la Polizia di Stato di Nuoro.

(Unioneonline/D)

