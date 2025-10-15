Un grave incidente sul lavoro si è verificato questa mattina lungo la Statale 131 Dorsale Centrale Nuorese, all’altezza del km 51, dove un operaio di 25 anni, al lavoro in una ditta in sub appalto, è precipitato da un viadotto da un’altezza di circa dieci metri.

L’uomo, impegnato in lavori di manutenzione su una delle strutture del tratto stradale, per cause ancora da accertare ha perso l’equilibrio ed è caduto nel vuoto, riportando traumi multipli e ferite gravi.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118, che hanno prestato i primi soccorsi e richiesto l’intervento dell’elisoccorso, con cui il ferito è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Francesco di Nuoro. Le sue condizioni sono gravi.

© Riproduzione riservata