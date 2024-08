Grave incidente sulla 131 dcn, all’interno della galleria “Siniscola sud” in direzione Olbia.

Tre le vetture coinvolte in un violento impatto le cui cause sono ancora da accertare: si registrano quattro feriti.

Una coppia di giovani turisti tedeschi a bordo di una Toyota Aygo è stata portata all’ospedale di Olbia con numerosi traumi, ad avere la peggio la ragazza che era alla guida. In ospedale anche due ragazzi del Nuorese che viaggiavano su una Fiat Panda: il giovane alla guida del mezzo, di Orune, è in gravi condizioni ed è stato elitrasportato a Sassari. Coinvolta solo parzialmente una terza auto, una Ford s-max, a bordo della quale non si registrano feriti.

Sul posto la Polizia stradale, il personale del 118 (la base di Budoni, l’elisoccorso di Olbia e la “mike” di Siniscola), i vigili del Fuoco che hanno estratto due feriti dall’abitacolo (la ragazza tedesca e il giovane sardo alla guida della Panda) e il personale Anas, al lavoro per ripristinare la viabilità il prima possibile.

L’intera galleria è chiusa in entrambe le direzioni, il traffico deviato nei centri abitati di Siniscola e Posada.

(Unioneonline)

