Sono due i feriti soccorsi nella notte sulla ex 131 in località “Tossilo” a Macomer. Due auto si sono scontrate frontalmente. La conducente di una delle due macchine è stata soccorsa e portata in ospedale a Sassari, mentre il conducente dell’altro veicolo ha riportato solo lievi contusioni.

Sul posto la Croce Verde di Macomer, i carabinieri di Silanus, la Polizia stradale e i Vigili del fuoco di Macomer che hanno messo in sicurezza i mezzi coinvolti.

(Unioneonline/s.s.)

