Ritornano le restrizioni idriche a Nuoro.

Ad annunciarle Abbanoa che nonostante la popolazione della città sia in calo demografico, a cui si aggiungono i molti cittadini partiti per le vacanze che hanno lasciato vuote le case in città, annuncia che le scorte nei serbatoi sono insufficienti.

«Per far fronte agli elevati consumi registrati negli ultimi giorni si sono sensibilmente ridotti i livelli dei serbatoi di Cuccullio e Murrone. È necessario - scrive Abbanoa - procedere con la chiusura notturna dei due impianti per consentire il recupero delle scorte necessarie a garantire il corretto funzionamento della rete idrica cittadina. I serbatoi sono fondamentali per mantenere la pressione in rete e portare l’acqua anche nei punti più alti dell’abitato».

La chiusura notturna riguarderà i rioni Tanca Manna, Istiritta, Seuna, Furreddu, Monte Gurtei, Bade e Carros, Su Nuraghe, Carta Loi, parte Ugolio, Via Verdi, La Solitudine, Sa e Sulis, Irrilai, Sa e Manca, Su Campu, Santu Predu, Preda Istrada, Corte e Susu, Santa Ruche, Su Cuzone, Ubisti, Piazza Italia, Su Serbadore.

Fabio Ledda

